Überreizung und Orgasmus-Tortur

Gleich in mehrere unserer Fetisch-Kategorien fällt dieses Thema: Überstimulation. Die Reizüberflutung beim Sex ist Folterinstrument im BDSM oder Waffe im Sexfight gleichermaßen.

Post-Orgasm-Torture ist eine durchaus gemeine Methode des Lustschmerzes. Ist die Extase gekommen, ist der Körper wehrlos und jeder zusätzliche Reiz um so stärker. Wer nach dem Orgasmus weiter bearbeitet wird, merkt bald die Überreizung, die von Lust direkt in Schmerz übergeht - aber eben auch ohne etwas dagegen tun zu können.



POT gehört zum ruinierten Orgasmus, dem gemeinen Beenden des Sex in unbefriedigender Art als Unterwerfungsmechanismus. Dominanz ausgedrückt in Überreizung ist durchaus hinterhältig, da nachwirkend. Die Überstimulation wirkt dabei gegen Männer wie Frauen gleichermaßen.











Die Folgen beim Mann sind oft ein Winseln und sich unkontrolliert Winden, Frauen schreien pissend nach dem Orgasmus. Unter Kontrolle haben sie sich jedenfalls nicht und schon die kleinste Berührung wirkt übersensibel vielfach stärker und intensiver.







Das alles kann man bereits mit der Hand auslösen, noch besser natürlich mit der Zunge. Und mit Hilfsmitteln wird es noch einfacher, ein Vibrator etwa wirkt schnell Wunder, wenn er stark genug ist. Und bei Männern ist es unfair, es mit Viagra zu kombinieren, wo der Penis noch länger eregiert bleibt und bei jeder Berührung noch steifer wird - das Anhalten der Erektion kommt noch dazu, dass der Mann weiterhin folterbar ist.











Überreizung gibt es vor und nach dem Orgasmus. Vorab kann man durch zu festes Drücken und Reiben den Reiz zu stark wählen, was ein Kommen unmöglich macht und die Schmerzen schon beim Ansetzen erzeugt. Viele Männer masturbieren so zu stark, dass die Reizung irgendwann abnimmt. Sie kommen später oder gar nicht mehr. Gemeint ist im sexuellen Spiel aber meist die Tortur nach dem Höhepunkt, wo die Reizung ohnehin schon extrem stark wirkt, also mit wenig Zutun schon Schmerzen zur Lust dazu kommen.

